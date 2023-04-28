Уроженки Северного Кавказа объявили голодовку в иракской тюрьме

28 апреля 2023, 10:38

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Около 30 уроженок Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни, осужденных по террористическим статьям, проводят голодовку в багдадской тюрьме, требуя пересмотра дел и возвращения в Россию.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

Российские правозащитники в 2021 году выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта. "Кавказский узел" опубликовал справку об этом докладе.

Уроженки Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни участвуют в массовой голодовке в багдадской тюрьме "Русафа" в Ираке. Они требуют пересмотра дел и возвращения в Россию, сообщает источник в тюрьме. Эту информацию подтвердили также представители дагестанской диаспоры Стамбула и международной комиссии по освобождению гражданок постсоветских государств, находящихся в лагерях Сирии и тюрьмах Ирака. Некоторые из этих женщин были приговорены иракскими судами к 20 годам лишения свободы или пожизненному заключению за участие в террористической организации "Исламское государство"*. В основном это жены или вдовы обвиняемых в терроризме, написали 27 апреля "Кавказ.Реалии"**.

Всего в голодовке участвуют более 50 женщин, кроме уроженок российских регионов, к акции присоединились гражданки Азербайджана, Турции, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Женщины заявляют о необоснованности обвинений, формальном рассмотрении дел, отсутствии квалифицированных переводчиков и адвокатов. Также они пожаловались на отсутствие свиданий, лекарств и медпомощи. Многие уже обращались с жалобами к иракским властям, а также в дипломатические представительства своих государств. В ответ на обращение одной из заключенных, просившей перевода в Россию, замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Дмитрий Бабекин заявил, что для этого нужно, помимо наличия гражданства РФ, постоянно проживать в стране, сообщило издание.

Российские дипломаты в начале мая посетят иракскую женскую тюрьму "Русафа", где женщины объявили голодовку. Эти россиянки ранее жили в закрытом лагере для семей боевиков и воспитывали там детей. По словам самих заключенных, они никогда не принимали никакого участия в подготовке или осуществлении террористических актов, пишет RT.

"24 апреля мы, заключенные женской тюрьмы "Русафа" в Багдаде, объявили голодовку в знак протеста против выдуманных обвинений и несправедливого тюремного наказания", - сообщила изданию одна из заключенных, осужденная на пожизненный срок. 25 апреля заключенные, несогласные со своими приговорами и недовольные тяжелыми условиями жизни в исправительном учреждении, также написали официальное обращение к администрации тюрьмы с требованиями об улучшении условий содержания заключенных.

Первый секретарь посольства России в Ираке Алексей Колобов подтвердил, что россиянки в тюрьме "Русафа" объявили голодовку. "Мы связались с администрацией тюрьмы, нам подтвердили эту информацию. Насколько мы знаем, женщины жалуются на тяжелые условия жизни. К сожалению, там не хватает личных принадлежностей, в камерах очень жарко", - заявил он.