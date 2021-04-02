10 страшных лет: правозащитники дали оценку действиям России в Сирии

Российские правозащитники выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта. Что конкретно содержится в докладе, какие препятствия встают на пути черкесских репатриантов из Сирии на Кавказе, что правозащитники рекомендуют властям России - рассказывается в справке "Кавказского узла".

Доклад “Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии” правозащитники представили 2 апреля в ходе онлайн пресс-конференции на YouTube-канале ПЦ “Мемориал”*. “Доклад не содержит ничего такого, что не было известно мировому сообществу. Цель доклада - ознакомить российских пользователей о роли России в войне в Сирии в качестве одной из воюющих сторон”, - заявил в начале презентации доклада член Совета ПЦ «Мемориал», руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов.

Правозащитники оценили роль России

Доклад «Десять страшных лет войны» состоит из трех частей: о нарушениях прав человека и норм гуманитарного права во время конфликта, о главных эпизодах гражданской войны, которые ярко иллюстрируют эти нарушения и рассказывают живые истории конкретных людей, и о проблемах сирийских беженцев в России, в частности, черкесских репатриантов на Северном Кавказе. Авторы делятся своей информацией об истоках, предпосылках, динамике и поведении сторон в конфликте.

"Территория войны" — третья часть видеоинтервью "Кавказского узла" с Казимом Нурмагомедовым - это среди прочего и рассказ о буднях полуразрешенного Алеппо, который в то время делили между собой игиловские и асадовские войска.

В материале с сожалением отмечается, что подавляющее большинство опрошенных воспринимали Россию "не как спасителя, а как деструктивную внешнюю силу, чья военная и политическая интервенция удержала военного преступника во главе их страны". Также Россия воспринимается как сторона, непосредственно ответственная за грубые нарушения международного гуманитарного права.

Собранная информация позволила авторам сделать вывод о том, что действенным репрессивным инструментом режима Башара Асада, а по сути, — методом ведения войны государства "явилось насилие в местах содержания под стражей". Доклад содержит большое количество показаний свидетелей и бывших заключенных.

Сирийские беженцы на Северном Кавказе

Пользуясь оценками правозащитников, докладчики указывают, что после начала гражданской войны в республики Северного Кавказа России въехало около 3000 сирийских беженцев. Примерно 300 — 400 из них были вынуждены уехать в другие страны (преимущественно в Турцию и Германию), столкнувшись с невозможностью оформления легального миграционного статуса или не выдержав условий проживания и размещения в России. В итоге, по данным правозащитников, в кавказских регионах России осталось 2000 — 2500 беженцев из Сирии — преимущественно черкесов-сирийцев, но включая и несколько сот сирийцев-арабов.

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке «Адыги», размещенной на «Кавказском узле».

Вот чем аргументировали свой приезд именно в Россию сирийские черкесы:

Ф. «...Мы выбрали Россию. Мы сюда приехали, это историческая родина наших предков. И думали, что здесь лучше для нас, и вот приехали».

С. «Я вернулся, потому что здесь как бы друзья, родственники, поэтому сюда я вернулся».

Практически все черкесские НКО разных стран ранее обращались к Владимиру Путину с призывом включить черкесов из Сирии в перечень лиц, подпадающих под упрощенную процедуру получения гражданства РФ. Но призыв был проигнорирован, констатируют правозащитники.

«Кавказский узел» регулярно пишет о трудностях, встающих на пути черкесских репатриантов и беженцев из Сирии. Как они сталкиваются с волокитой чиновников, проблемами признания документов об образовании, полученных в Сирийской республике и очередями для сдачи экзамена комиссии по признанию носителем русского языка. Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России «Кавказский узел» размещает на специальной тематической странице «Черкесский вопрос».

Беженцы полагаются только на себя

На бытовом уровне сирийские беженцы сталкивались с трудностями из-за неурегулированного миграционного статуса и плохого знания русского языка, - подчеркивают авторы доклада. Никакого содействия со стороны государства они не встречали, наоборот, встречаясь с препятствиями в получении убежища, вымогательством, запугиванием. Опрошенные отмечают сложности с получением медицинской помощи, отсутствие разрешения на работу и бытовую неустроенность.

В России сирийские беженцы без урегулированного миграционного статуса, а таких — большинство, не имеют доступа к бесплатной медицинской помощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, говорится в докладе.

В ряде регионов чиновники из-за отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания отказывают в записи детей сирийских беженцев в детские сады и школы. “Так, оказалось, что ни один из детей опрошенных (десять детей), которые нуждались в дошкольном образовании, не имел к нему доступа. Помощь, например, медицинскую, гуманитарную и с курсами русского языка, некоторые сирийские беженцы без урегулированного миграционного статуса получают от УВКБ ООН и негосударственных благотворительных организаций”, - обратили внимание авторы доклада.

В докладе также были приведены ряда беженцев, рассказавших о жизни в России. так, один из них признал, что “дети сирийских беженцев в России часто начинают помогать по хозяйству или даже работать в цехах очень рано — около 12 лет”. По его словам, происходит это от безысходности и очень тяжелых экономических условий.

“Если девочка, помогает маме дома, если мальчик, то работает. Потому что трудно жить. Видели, да, эта квартира. Нехорошая квартира, а стоит 20 тысяч. Я уже два года здесь. Еще заберут за воду, за свет. Я выключил домофон, чтобы не доплачивать 300 рублей каждый месяц”, - сказал один из беженцев.

По словам респондентов, опрошенных авторами доклада, они “испытывают серьезные сложности с адаптацией и интеграцией в российское общество”. “Круг общения у большинства из них очень узкий, никто не рассказывал о друзьях из среды российских граждан, если только речь не шла о выходцах из Сирии, получивших российское гражданство. При этом сирийская община не представляет собой сколь-либо целостной организации, в которой царит взаимовыручка и близкое общение. Большинство опрошенных пар сирийцев полагаются только на себя и своих близких”, - подчеркнули авторы доклада.

Кто оказывает помощь

Помощь сирийским черкесам в их возвращении на историческую родину их предков оказывают благотворители, правозащитные организации и просто неравнодушные черкесы в России, организовавшие приглашение и прием, - указывается в докладе. Черкесы — беженцы из Сирии приезжают в Российскую Федерацию без каких-либо льгот или специальных программ. Если им удается попасть под программу репатриации, то из государственного и региональных бюджетов выделяется 13 700 рублей на человека.

На «Кавказском узле» можно прочитать, как черкесский репатриант из Сирии Аназор Арсланук добился российского гражданства после трехлетней тяжбы с чиновниками.

На пути беженцев встает множество бюрократических и иных проблем, решение которых возможно только с помощью государственной поддержки на федеральном и республиканском уровнях. Докладчики особо выделяют финансовые трудности и отсутствие знания русского языка.

«Я не имел возможности учить русский язык, потому что сразу принялся работать, и у меня не было возможности учить русский. Да, если бы я просто учил русский язык, а не работал, моей семье не на что было бы жить», - говорит один из черкесов-беженцев.

При этом в докладе упоминается Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарию соотечественников, проживающих за рубежом», действующая в республике с 31 июля 2019 года. Авторы указывают, что особого оптимизма у черкесской общественности она не вызывает, так как рассчитана всего на 50 соотечественников и 150 членов их семей.

В 2018 году правительство РФ утвердило программу по добровольному переселению соотечественников по Адыгее и Карачаево-Черкесии. В программу впервые была вписана черкесская диаспора зарубежья, - указывается на «Кавказском узле».

Рекомендации авторов доклада

Авторы доклада сформулировали 75 рекомендаций сторонам конфликта. Ими выделяются следующие цели:

предотвращения жертв во время военных операций

предотвращения новых блокад населенных пунктов и территорий и преодоления последствий имевшихся, установления судьбы жертв насильственных исчезновений и без вести пропавших лиц, освобождения произвольно задержанных и обеспечения соблюдения прав человека в местах содержания под стражей в Сирии

прекращения использование сексуального насилия в тюрьмах и привлечь к ответственности виновных

расследования и привлечения к ответственности преступников, виновных в совершении военных преступлений, серьезных нарушений норм международного гуманитарного права и норм международного права в области прав человека

обеспечения защиты и жизненных потребностей беженцев и внутренне перемещенных лиц.

При этом авторы доклада подчеркнули, что "без восстановления справедливости долгосрочный мир в Сирии сможет держаться лишь на штыках". "И поскольку сирийская армия в одиночку вряд ли способна удержать контроль над страной, а ее политическое руководство давно потеряло легитимность в глазах большинства сирийцев, с большой вероятностью эти «штыки» будут российскими и иранскими. Мы надеемся, что этот доклад поможет думающим людям в России самим сделать выводы о том, хотят ли они, чтобы их страна продолжала выступать в такой роли", - говорится в докладе 1 .

Авторы и методология

Доклад появился в результате двухлетней работы группы российских неправительственных организаций и правозащитников: Правозащитного центра «Мемориал», «Молодежного правозащитного движения», Светланы Ганнушкиной, председателя Комитета «Гражданское содействие»*, Александра Горбачева, юриста правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

Полевые исследования проводились в Ливане, Иордании, Турции (дважды), Германии, Бельгии, Нидерландах и России в период между октябрем 2018 года и августом 2019-го. В общей сложности было проведено более 150 интервью с людьми, жившими в Сирии и «ставшими свидетелями или жертвами преступлений и нарушений прав человека», в том числе, журналистами, фотографами, врачами, представителями сирийского гражданского общества. Также были опрошены эксперты по Сирии и сирийскому конфликту.

Авторами доклада были изучены материалы различных агентств ООН и международных правозащитных неправительственных организаций, гуманитарных и медицинских организаций, которые уже много лет работают в/по Сирии и следуют строгой методологии верификации информации, а также вторичные источники.

* Организация внесена Минюстом России в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»

** Организация признана террористической и запрещена в России судом

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