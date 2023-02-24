Мирджавад Салахов, Мирджалал Салахов. Фото: пресс-служба СГБ Азербайджана https://dtx.gov.az/az/news/1743.html Коллаж "Кавказского узла".

24 февраля 2023, 10:51

Братья из Азербайджана обвинены в причастности к сирийским боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мирджавад Салахов и его брат Мирджалал арестованы по обвинению в участии на территории Сирии в деятельности террористической организации "Исламское государство"*, сообщила сегодня Служба госбезопасности Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании предполагаемого бухгалтера террористической организации "Исламское государство"*.

Задержанному Мирджаваду Салахову предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны) УК Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила сегодня СГБ Азербайджана.

По версии следствия, Мирджавад Салахов примкнул к ИГ* в сирийском городе Ракка, после чего был направлен в тренировочный лагерь, где обучался применению огнестрельного оружия.

"Затем он стал работать бухгалтером в террористической организации ИГ*. Он организовывал ежемесячное обеспечение денежными средствами и продуктами питания членов террористической организации и их семей, в том числе семей погибших членов ИГ*. Чтобы избежать уголовной ответственности, какое-то время скрывался в других странах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи считают, что Мирджавада Салахова привлек в ряды ИГ* его брат Мирджалал Салахов. "Мирджалал Салахов был ранен, участвуя в боевых действиях указанной террористической организации в Сирийской Арабской Республике", - отмечается в публикации.

Мирджалалу Салахову предъявлено обвинение по статьям 281-1.1 (вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны) и 283-1.3 УК Азербайджана, в отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста, сообщила Служба госбезопасности.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

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Примечание:

"СГБ Азербайджана сообщила об экстрадиции из России предполагаемого боевика", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Власти Азербайджана отчитались об аресте участников отрядов боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 февраля 2023, 11:22

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