Бухгалтер "Исламского государства"* задержан в Азербайджане

22 февраля 2023, 04:50

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Спецслужбы Азербайджана отчитались о задержании бухгалтера "Исламского государства"*, который длительное время скрывался в разных странах.

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании человека, который является бухгалтером террористической организации "Исламское государство"*, 21 февраля.

По данным СГБ, задержанный скрывался длительное время в разных странах, информирует "АПА".

По данному факту продолжаются широкомасштабные оперативно-следственные мероприятия, пишет oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, в Азербайджане регулярно арестовывают граждан страны, заподозренных в причастности к терроризму. Так, в октябре 2019 года в Азербайджан из Пакистана был экстрадирован Бахрам Гюльалиев, известный под именем Абу Ибрагим Дагестани. По данным Службы госбезопасности Азербайджана, он занимался изготовлением взрывных устройств и обучал этому других боевиков в Афганистане, а также занимался вербовкой граждан Азербайджана. В сентябре 2020 года суд в Баку признал Гюльалиева виновным в обучении боевиков изготовлению бомб. Вместе с ним были арестованы еще трое обвиняемых в причастности к террористической организации. 9 августа суд оставил в силе приговор гражданам Азербайджана, осужденным на сроки от двух с половиной до восьми лет лишения свободы.

В сентябре 2021 года спецслужбы Азербайджана задержали Мансура Джумаева и Насира Джахангирова по подозрению в причастности к боевикам.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды констатировали, что многие боевики "Исламского государства"*, в том числе уроженцы Азербайджана, после разгрома группировки боевиков в Сирии и Ираке перебрались в Афганистан, но поток завербованных боевиками добровольцев из самого Азербайджана уже иссяк.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также находится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

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