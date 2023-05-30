Активисты на митинге в Сухуме потребовали отставки правительства

30 мая 2023, 16:46

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Власти Абхазии не сделали ничего из того, что обещали на выборах, принимая важные решения, такие как о передаче госдачи "Пицунда", в непубличном режиме, заявили выступающие на Театральной площади в Сухуме, потребовав отставки правительства во главе с Александром Анквабом. Одновременно у администрации президента собрались сторонники Аслана Бжании.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии предприняли беспрецедентные меры безопасности в преддверии митинга оппозиции, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Митинг запланирован на 14.00 мск. В ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом оппозиции. МВД опровергло эти сведения.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "DNews Абхазия", в Сухуме на Театральной площади перед началом митинга собралось несколько тысяч человек. Обстановка на площади спокойная.

На митинге активисты заявили, что политика властей не соответствует интересам народа. "В стране происходят процессы, не соответствующие интересам народа и государства. Нынешняя власть на выборах убеждала народ Абхазии, что с приходом к управлению страной будут проводить реформы, сократят раздутый бюрократический аппарат и будут открыты для народа. Что мы видим сегодня? Абсолютное отсутствие реформ, закрытость власти при принятии судьбоносных решений, как это было сделано с госдачей "Пицунда". Власть занимается реализацией собственных коммерческих проектов и при этом высказывает готовность поделиться суверенитетом государства. Мы имеем право сказать, что не верим этой власти, не верим президенту, министрам и всему правительству", - заявил член совета общественной организации "Аруаа" (воины) Хына Думава, видеозапись выступления которого опубликована в Telegram-канале "Республика".

В сентябре 2022 года в Абхазии возник резонанс из-за информации о том, что власти планируют передать России госдачу в Пицунде, неоднократно проходили акции протеста. Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В соответствии с соглашением, России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря.Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом". В январе 2022 года было подписано новое соглашение.

Председатель партии «Апсны» Виталий Габния заявил, что коррупция и некомпетентность возросли настолько, что ставят под сомнение само существование нашего государства. "Поптыки выйти на диалог с властью дали нулевой эффект. Необходимые реформы были названы как ненужными. Теперь и без того большую власть президента хотят усилить роспуском парламента, разрушая единственный механизм баланса ветвей власти", - заявил он.

Попытки остановить власти путем компромисса и диалога не принесли результата, заявил лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. Они вынудили нас собраться. Мы требуем отказаться от губительных инициатив, которые представляют угрозу нашему государству. Мы требуем изменить государственную политику и направить ее на национальные интересы", - привела его слова "Нужная газета" в своем Telegram-канале.

Именно президент в ответе за все что происходит, заявил Ардзинба. "Аслан Бжания потерял легитимность, отказавшись защищать интересы своих граждан. Мы требуем отправить в отставку кабинет министров. Вернуться к национальной повестке и начать реальный диалог с народом. Мы отправим делегацию и пригласим Бжания сюда", - сказал он.

Адгур Ардзинба сообщил, что участники митинга сегодня не будут требовать отставки президента Аслана Бжания. Они призывают его принять компромиссное решение и отправить в отставку кабинет министров во главе с Александром Анквабом. "Ради спокойствия в стране мы не стали требовать отставки президента, при этом мы требуем отправить в отставку правительство и начать диалог со всем своим народом", - заявил он.

Выступления проходят спокойно, некоторые слова ораторов сопровождаются аплодисментами, следует из трансляции митинга в Facebook*.

Один из плакатов на митинге гласит: "Мы против "закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество", следует из фотографии, которую опубликовало "Эхо Кавказа"**.

Между тем пресс-служба президента Абхазии в своем Telegram-канале опубликовала фотографии, на которых Аслан Бжания в окружении охраны через заграждения общается с людьми. "Более тысячи сторонников Аслана Бжании пришли на площадь к администрации президента поддержать своего президента", - говорится в сообщении.

У администрации президента обстановка спокойная, сообщил Telegram-канал "ЧП Абхазия". "Людей кормят горячим обедом, раздают воду, идёт постоянная уборка", говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях видны столы с едой. Судя по снимкам, у администрации собрались по меньшей мере несколько сотен человек.

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