Защита потребовала допросить эксперта по делу Эдуарда Атаева

24 мая 2023, 13:04

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Качество экспертизы гранаты, найденной при обыске у дагестанского активиста Эдуарда Атаева, вызвало вопросы у защиты. Заседание по уголовному делу прошло на фоне рассмотрения жалобы на ликвидацию реготделения "Парнаса", которым руководит Атаев.

Как писал "Кавказский узел", в материалах дела Эдуарда Атаева, обвиненного в хранении взрывного устройства и наркотиков, есть признаки фальсификации, заявила в феврале защита. В Дагестане практикуется фабрикация уголовных дел в отношении критиков власти, указал журналист Идрис Юсупов.

Бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В сентябре 2022 года Верховный суд Дагестана отменил постановление Хасавюртовского райсуда о продлении ареста Атаева.

Защита инициировала допрос автора экспертизы гранаты, найденной у Атаева

23 мая в Хасавюртовском райсуде был запланирован допрос Эдуарда Атаева. В начале заседания защитник Атаева Исрафил Гададов заявил ходатайство о разрешении фотосъемки, так как в зале суда были журналисты. Суд удовлетворил ходатайство защитника.

После этого Гададов заявил ходатайство о допросе эксперта, который проводил экспертизу гранаты, найденной у Атаева в ходе обыска. Также в своем ходатайстве Гададов заявил о необходимости затребовать документы, касающиеся регистрации и хранения вещественных доказательств.

Затем Гададов приступил к допросу Атаева и успел задать ему начальные вопросы, однако в суд пришло оповещение о том, что Атаев должен принять участие в другом заседании по видеоконференцсвязи. Суд объявил перерыв до 5 июня, после чего Атаева перевели в другой зал, оборудованный для видеоконференцсвязи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Атаев счел необоснованными доводы Минюста о ликвидации реготделения "Парнас"

Судебное заседание, на котором Атаев должен был выступать по видеоконференцсвязи, касалось административного дела о ликвидации реготделения партии «Парнас», по которому Атаев проходит ответчиком. Рассмотрение проходило в апелляционной инстанции.

Эдуард Атаев сообщил суду, что у него есть несколько ходатайств. В первом ходатайстве Атаев заявил, что в зале присутствует журналист, и попросил суд разрешить журналисту фотографировать самого Атаева. Суд удовлетворил это ходатайство.

Заявляя следующее ходатайство, Атаев отметил, что управление Минюста по Дагестану обосновало ликвидацию реготделения партии тем, что Атаев сменил место жительства, не уведомив ведомство. "Положили в основу своего иска то, что я сменил адрес места жительства и переселился жить в СИЗО", - пояснил Атаев.

Активист добавил, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия и суда, однако постоянное место жительство, указанное в том числе в документах суда, он не менял. "Поэтому я ходатайствую, чтобы истребовали из Хасавюртовского районного суда эти постановления о применении в отношении меня меры пресечения, где четко и ясно сказано, что мое место жительства не изменилось", - заявил Атаев. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что не видит необходимости истребования документов из Хасавюртовского райсуда.

Атаев заявил, что реготделение партии «Парнас», руководителем которого он являлся, в 2022 году успешно прошло проверку управления Минюста, и ходатайствовал об истребовании акта проверки. "В феврале-марте мы прошли проверку, а в марте меня арестовали. Я ходатайствую истребовать из управления Министерства юстиции этот акт о том, что мы успешно прошли проверку, который лишний раз доказывает факт законной работы регионального отделения ["Парнаса"]", - заявил Атаев. Суд согласился удовлетворить это ходатайство.

Затем суд изложил позицию истца, управления Минюста, о том, что на адрес, указанный в регистрационных документах реготделения, неоднократно отправлялись письма о необходимости обновления сведений, но эти письма приходили обратно ввиду отсутствия адресата. Также управлением Минюста была организована выездная проверка по юридическому адресу реготделения, но признаков присутствия партии или людей, относящихся к партии, там обнаружено не было, говорится в документах, которые зачитал судья.

После подачи иска о ликвидации реготделения Эдуард Атаев не согласился с доводами искового заявления, но суд первой инстанции принял решение в пользу Минюста. Атаев в апелляционной жалобе разъяснил, что местонахождение реготделения партии совпадает с местом жительства самого Атаева. Он также рассказал, что проживает в домовладении один, а так как он находится в СИЗО, дом закрыт.

"Местонахождение регионального отделения мы не сменяли. Корреспонденция не доходила до меня по не зависящим от меня обстоятельствам, потому что я, находясь в СИЗО, не мог получать корреспонденцию которая там [отправлена на адрес домовладения]", - пояснил Атаев.

Судья спросил, какую именно активность на данный момент проявляет региональное отделение. Атаев ответил, что с момента его задержания в марте деятельность реготделения партии «замерла».

Атаев заявил, что управление Минюста не представило данных о нарушениях законодательства реготделением, за которые нужно ликвидировать отделение. "Дождемся решения суда. Вот скоро будет решение суда (по уголовному делу, из-за которого он находится в СИЗО – прим. «Кавказского узла»). Посмотрим, если меня оправдают, то мы продолжим работу регионального отделения по тому же адресу и в том же составе. Если в отношении меня будет вынесено обвинительное заключение, то будут приняты соответствующие меры по работе регионального отделения", - сказал он.

Представитель истца обосновал свои доводы по ликвидации организации в том числе тем, что после ареста Атаева реготделение должно было провести общее собрание и выбрать нового руководителя, а затем представить эти сведения в управление Минюста. Следующее заседание по этому делу назначено на 6 июня.

Качество экспертизы найденной гранаты вызвало вопросы у защиты Атаева

В рамках судебного заседания был запланирован допрос Атаева, однако на то же время было назначено другое судебное заседание, в котором Атаев должен был участвовать по видеоконференцсвязи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник Эдуарда Атаева Исрафил Гададов.

"То есть у нас было судебное разбирательство по существу, но потом в суде представили материал о том, что у него (Атаева - прим.«Кавказского узла») назначено ВКС (участие по видеоконференцсвязи - прим. «Кавказского узла»), поэтому суд объявил перерыв", - рассказал защитник.

На следующем заседании, которое состоится 5 июня, помимо допроса Атаева запланирован также вызов эксперта, проводившего экспертизу боеприпаса, который, по версии следствия, был обнаружен у Атаева в ходе обыска. Также будет исследован журнал регистрации вещественных доказательств, рассказал защитник Атаева.

Необходимость допроса эксперта в рамках судебного заседания продиктована тем, что у защиты возникло «много вопросов» к качеству экспертизы боеприпаса, найденного, по версии следствия, у Атаева, а также к документам, связанным с регистрацией и хранением вещественных доказательств, объяснил Гададов.

Ранее отмененные Верховным судом Дагестана решения Хасавюртовского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Атаева повторно легализуются после отправки на пересмотр в суд первой инстанции, рассказал защитник Атаева."[Решения] по продлениям меры пресечения Верховный суд Дагестана отменяет по процессуальным нарушениям и возвращает [в Хасавюртовский районный суд], а Хасавюртовский районный суд опять удовлетворяет [требования об аресте]", - рассказал Исрафил Гададов.

Адвокат напомнил, что ранее Атаеву был «подкинут» пистолет и полиция возбудила уголовное дело, которое позднее было признано незаконным и прекращено. Причиной прекращения уголовного дела, возможно, стало то, что Атаев на тот момент являлся членом избирательной комиссии Дагестана, а возбуждать уголовные дела против членов избирательной комиссии республики имеет право лишь региональное следственное управление СКР, предположил Гададов.

Он подчеркнул, что уголовное дело Атаева и административное дело по ликвидации регионального отделения политической партии «Парнас» никак не связаны друг с другом.

Журналисты сочли знаковым для Дагестана дело Атаева

Уголовное дело в отношении Эдуарда Атаева является «местью» за его критику в адрес чиновников, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Как месть за то, что он неоднократно выходил на одиночные пикеты с подобными лозунгами, так и в принципе месть за его общественную деятельность", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что уже 12 лет знаком с Атаевым, который, по его словам, был участником всех выборных процессов, происходящих в республике, наблюдал за выборами и фиксировал многочисленные нарушения. По словам Магомедова, это дело "резонансное и знаковое", показывающее, что любому активисту, находящемуся не в Махачкале, "а в каком-нибудь районе", можно подбросить наркотики либо пистолет, объявить экстремистом и посадить в СИЗО, оторвав от общественной жизни.

Журналисты следят делом Атаева, однако отстраненность родственников и загруженность адвоката не всегда позволяет уведомлять о развитии событий, считает журналист Идрис Юсупов, присутствовавший в Хасавюртовском райсуде 23 мая.

Само уголовное дело является резонансным для республики, и защита зафиксировала много нарушений и нестыковок в уголовном деле Атаева, сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". "Атаев известен как активист, как наблюдатель за выборами. Он выступал с пикетами против нарушений со стороны власти", - сказал Юсупов, отметив, что резонансное поначалу дело было вытеснено из информационной повестки на фоне более значимых событий.

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