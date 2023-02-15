Защита указала на признаки фабрикации дела Эдуарда Атаева

15 февраля 2023, 14:24

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В материалах дела бывшего координатора штаба Навального* в Махачкале Эдуарда Атаева, обвиненного в хранении взрывного устройства и наркотиков, есть признаки фальсификации, указала защита активиста. Фабрикация уголовных дел в отношении критиков власти практикуется в Дагестане, отметил журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В сентябре 2022 года Верховный суд Дагестана отменил постановление Хасавюртовского райсуда о продлении ареста Атаева.

Дело Эдуарда Атаева поступило в суд в июне 2022 года, но заседание по нему откладывалось 12 раз с 18 июля по 31 января из-за неявок защитника, свидетелей, болезни судьи и по другим причинам, указано в карточке дела на сайте Хасавюртовского райсуда. Следующее заседание было назначено на 14 февраля.

Назначенное на 14 февраля заседание по делу Атаева было вновь отложено, поскольку адвокат не смог присутствовать на нём. Когда состоится очередное заседание, пока неизвестно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Атаева Исрафил Гададов.

По его словам, на предыдущем заседании был допрошен глава селения. "Он дал отрицательную характеристику Атаеву. На вопрос, на основании чего он делал выводы, не очень хорошо характеризующие Атаева, глава ответил: "Я глава администрации, вы мне не верите, что ли?". А на вопрос, на основании каких законов он предоставил характеризующие материалы следствию, он ответил, что к нему пришёл, видимо, полицейский, и он предоставил тому материалы. То, что такие сведения надо предоставлять по официальным запросам он, вероятно, не знал", - рассказал Гададов.

Атаев находится под стражей, несмотря на решения Верховного суда Дагестана. "Верховный суд Дагестана все продления содержания под стражей отменял. Но следствие вновь выходило с продлением (с ходатайством о продлении. – Прим. "Кавказского узла") и оставляло Атаева под стражей", - отметил Гададов.

В материалах дела есть признаки фальсификации, сообщил он. "Очень много нюансов, косяков, которые говорят о фальсификации. Например, рапорты оперативников в деле одинаковые, слово в слово. Поручение для обыска было дано якобы за 20 минут до его проведения. За это время физически невозможно доехать от Хасавюрта до места его проживания. Или они запрашивают сведения, а эти сведения уже есть в рапорте. Видно, что всё быстро «состряпали»", - сказал защитник.

Суд, скорее всего, вынесет обвинительный приговор, "потому что причина политическая", предположил он. "Это и деятельность в штабе Навального. Потом публикация в соцсети чего-то связанного с СВО. Его взяли в «оборот», и были подброшены оружие и наркотики", - отметил Гададов.

Атаев вину "не признаёт абсолютно", подчеркнул он. "Он не делал никакого самооговора, против себя показаний не давал", - пояснил защитник.

Среди проблем, с которыми столкнулся Атаев, защитник назвал невозможность получать и отправлять корреспонденции. "Ни одну его корреспонденцию из СИЗО не пропускают. Жалобы или письма не передают от него", - сообщил Гададов.

Адвокат Марат Исмаилов 1 также высказал мнение о фальсификации дела Эдуарда Атаева. "Я вчера (14 февраля) был на заседании по делу Эдуарда, процесс отложили. Судя по разговорам с работниками суда, весь Хасавюртовский районный суд в курсе того, что дело сфабриковано", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фабрикация уголовных дел путем подбросов оружия, боеприпасов или наркотиков - это распространенная практика в Дагестане, отметил журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "В Дагестане эта практика может применяться против тех, кто чем-то неугоден, в том числе и практикующих мусульман, которых трудно заподозрить в употреблении наркотиков. Были даже случаи, когда даже "вору в законе" дважды подкинули наркотики - по первому делу его осудили, по второму делу удалось добиться оправдания", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, дело Атаева примечательно ещё и тем, что он известен в Дагестане как общественный и политический активист. "Он выступал активным участником выборов различных уровней и проводил акции против [нарушений] во власти. Кроме того, ещё раньше, несколько лет назад, в отношении Атаева была попытка подброса оружия", - пояснил Юсупов.

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* штабы Алексея Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена в реестр иностранных агентов.

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