Верховный суд Дагестана признал незаконным продление ареста Эдуарду Атаеву

09 сентября 2022, 18:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Удовлетворена апелляционная жалоба на продление ареста бывшему координатору штаба Навального* в Махачкале Эдуарду Атаеву, однако он остается под стражей до пересмотра решения в суде первой инстанции.

"Кавказский узел" писал, что 27 марта бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был заподозрен в хранении взрывного устройства. Хасавюртовский районный суд заключил его 30 марта под стражу на два месяца. Верховный суд оставил это решение в силе. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили. 13 августа стало известно, что Верховный суд Дагестана частично удовлетворил апелляционную жалобу Эдуарда Атаева и признал незаконным постановление Хасавюртовского районного суда о продлении его ареста с 25 июня по 18 июля. Постановление суда первой инстанции отменили из-за "существенных нарушений уголовно-процессуального закона". При этом Атаев все равно остается в СИЗО, так как эта мера пресечения была продлена другими постановлениями. Свое уголовное преследование Атаев связывает со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам.

Верховный суд Дагестана отменил постановление Хасавюртовского районного суда о продлении ареста Эдуарду Атаеву. Районный суд продлил Атаеву меру пресечения в виде ареста на три месяца – до конца ноября. Он подал апелляционную жалобу, назвав постановление незаконным и необоснованным и ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из постановления суда, решение о продлении ареста до 24 ноября было вынесено Хасавюртовским районным судом 23 августа. В ходе судебного разбирательства не установлено, что Атаев может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью. Также не была обоснована невозможность применения более мягкой меры пресечения и необходимость продления ареста, заявил активист в апелляционной жалобе.

Верховный суд отметил постановление районного суда и направил материал на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе. При этом Атаев останется под стражей. "До повторного рассмотрения материала продлить в отношении Атаева Эдуарда Абдуллаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на 17 суток, то есть до 19 сентября 2022 года", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда Дагестана.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана, Эдуард Атаев обвиняется по статьям о незаконном обороте наркотических средств, а также по двум эпизодам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Ранее бывший помощник дагестанского штаба Навального* Мурад Манапов сообщил, что уехал в Польшу, опасаясь преследования со стороны силовиков.

Штаб Алексея Навального* открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. 13 апреля стало известно, что Эдуард Атаев отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов был арестован по обвинению в мелком хулиганстве и 14 апреля вышел на свободу. Силовики отказались предоставить ему возможность связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.