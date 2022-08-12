Дагестанский активист Манапов покинул Россию

12 августа 2022, 04:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Мурад Манапов выехал в Польшу, опасаясь преследования силовиков. Он пояснил, что покинул Россию после ареста координатора штаба Навального* в Махачкале Эдуарда Атаева, помощником которого он ранее работал.

Как писал "Кавказский узел", координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев, а также его помощник Мурад Манапов подверглись административным арестам на следующий день после открытия штаба. Манапов был обвинен в мелком хулиганстве. По его словам, силовики требовали отчет о планах штаба и информацию о родных, а также нанесли ему несколько ударов и угрожали пытками. В конце апреля 2021 года штаб Навального* в Дагестане прекратил свою деятельность. В июле Манапов в иске попросил признать незаконными действия трех силовиков, которые применили к нему физическую силу, и сам протокол его задержания, в сентябре 2021 года Советский райсуд Махачкалы полностью удовлетворил его. Первая инстанция признала незаконным и досудебное административное задержание Манапова, сообщил юрист Марат Исмаилов.

Штаб Алексея Навального* открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. 13 апреля стало известно, что Эдуард Атаев отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов был арестован по обвинению в мелком хулиганстве и 14 апреля вышел на свободу. Силовики отказались предоставить ему возможность связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения.

Мурад Манапов был вынужден выехать из России в Польшу после давления силовиков и усилившихся репрессий, сообщают 11 августа "Кавказ.Реалии"**.

Манапов сообщил, что принял такое решение после ареста Атаева. "Я не стал испытывать судьбу и решил покинуть страну", - приводит его слова правозащитный проект "ОВД-Инфо"***.

По словам Манапова, он еще не подавал заявление на получение статуса политического беженца и пока консультируется с правозащитными организациями и покинувшими Россию активистами о дальнейших шагах.

Напомним, 27 марта Эдуард Атаев был заподозрен в хранении взрывного устройства. Хасавюртовский районный суд заключил его 30 марта под стражу на два месяца. Верховный суд оставил это решение в силе. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

****21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.