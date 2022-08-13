Эдуард Атаев оставлен под стражей после победы в Верховном суде Дагестана

13 августа 2022, 19:12

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Верховный суд Дагестана признал незаконным продление ареста бывшему координатору штаба Навального* в Махачкале Эдуарду Атаеву, однако он оставлен под стражей. В суд поступило уголовное дело в отношении активиста, к обвинению в хранении взрывчатки добавилась статья о наркотиках.

"Кавказский узел" писал, что 27 марта бывший координатор штаба Навального* в Махачкале Эдуард Атаев был заподозрен в хранении взрывного устройства. Хасавюртовский районный суд заключил его 30 марта под стражу на два месяца. Верховный суд оставил это решение в силе. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили.

Верховный суд Дагестана частично удовлетворил апелляционную жалобу Эдуарда Атаева и признал незаконным постановление Хасавюртовского районного суда о продлении его ареста с 25 июня по 18 июля. Постановление суда первой инстанции отменили из-за "существенных нарушений уголовно–процессуального закона". При этом Атаев все равно остается в СИЗО, так как эта мера пресечения была продлена другими постановлениями, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В жалобе Атаев заявил, что уголовное преследование связывает со своей гражданской и политической позицией, противодействием коррупционным схемам, в том числе в МВД Дагестана. Он указал, что каких-либо доказательств намерения скрыться или воздействовать на свидетелей следствием также не предоставлено. Кроме того, суд первой инстанции отклонил его ходатайство о предоставлении медицинских документов о заболевании – повышенном артериальном давлении.

Необъективной Атаев назвал и приобщенную к делу характеристику от главы села Эндирей Ирази Абсаламова – чиновник назвал активиста конфликтным человеком. Атаев указал, что Абсаламов испытывает к нему неприязненные отношения из-за выявления фальсификаций на избирательном участке, где председателем комиссии был будущий глава села. Также Атаев жаловался на отказ адвокату участвовать в заседании суда первой инстанции, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"***.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана, Эдуард Атаев обвиняется по статьям о незаконном обороте наркотических средств, а также по двум эпизодам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Уголовное дело в отношении Эдуарда Атаева поступило в Хасавюртовский районный суд Дагестана, заседание по существу назначено на 15 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

Заседания должны были начаться еще в конце июля, но дважды откладывались, в том числе из-за неявки адвоката. Параллельно в судах рассматриваются иски о процессуальных нарушениях в ходе обыска и других следственных мероприятий по этому делу, указало издание "Кавказ.Реалии"*** 12 августа.

В частности, рассматривается апелляция на постановление суда о разрешении обыска в доме Атаева незаконным. Верховный суд Дагестана отменил его, направив материалы на новое рассмотрение, но при повторном рассмотрении районный суд вновь удовлетворил ходатайство следствия. Защита Атаева вновь оспорила это постановление. "Обвиняемый Атаев указал, что… наркотические средства он не употребляет, не хранит и не реализует. Сведений, дающих основание для производства обыска, следователем суду не представлено", - приводится в публикации фрагмент иска.

Ранее бывший помощник дагестанского штаба Навального* Мурад Манапов сообщил, что уехал в Польшу, опасаясь преследования со стороны силовиков.

Штаб Алексея Навального* открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. 13 апреля стало известно, что Эдуард Атаев отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов был арестован по обвинению в мелком хулиганстве и 14 апреля вышел на свободу. Силовики отказались предоставить ему возможность связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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*штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

*** внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

****21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.