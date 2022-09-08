Ростовский анархист Денис Козак покинул Россию

08 сентября 2022, 06:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19-летний житель райцентра Зимовники Денис Козак, подозреваемый в оправдании терроризма, уехал из России.

Как писал "Кавказский узел", силовики усмотрели оправдание терроризма в комментарии 19-летнего жителя поселка Зимовники Дениса Козака о теракте подростка в здании регионального управления архангельского ФСБ в 2018 году.

На соответствующую запись в его телеграм-канале, датированную 23 августа, обратил внимание администратор Telegram-канала bolshaya_zona Иван Асташин, сообщает 7 сентября "ОВД-Инфо"*.

Правоохранительные органы усмотрели признаки оправдания терроризма в комментарии Дениса Козака в социальной сети о студенте Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в 2018 году. Жлобицкий стал единственной жертвой взрыва. В отношении Козака заведено дело об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России, максимальное наказание - семь лет лишения свободы).

По словам Козака, у него был проведен обыск, изъяты телефон, ноутбук и несколько книг. При этом Козак утверждал, что его комментарий не содержал явного одобрения поступка Жлобицкого.

В публикации в Telegram-канале, сделанной после отъезда из России, Козак уточняет, что ранее он был создателем анархистского паблика в сети "ВКонтакте" с примерно 2700 подписчиками и администратором еще одного анархистского ресурса с приблизительно 32 тысячами участников. Интерес к себе со стороны ФСБ он связывает с планами запуска неназванного "проекта" вскоре после начала специальной военной операции в Украине, уточнило 7 сентября издание "Кавказ. Реалии"**.

Кроме того, Козак утверждает, что адвокат, нанятый его отцом, склонял Козака к признанию вины, а также заявил его отцу, будто Козак состоит в украинском националистическом движении "Правый сектор"***.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.