Восемь жителей Волгоградской области погибли в военной операции

18 мая 2023, 15:39

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В военной операции на Украине погибли еще восемь военнослужащих из Волгоградской области, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 351 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", уроженец села Политотдельское Николаевского района Дмитрий Зуб погиб в военной операции на Украине, сообщили местные власти. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 343 жителей Волгоградской области.

Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» представители военкомата и администрации Волгоградской области передали награды родственникам 10 военнослужащих, погибших в военной операции на Украине, сообщило на своем сайте Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".

Ордена Мужества были переданы родственникам награжденных посмертно капитана Виталия Мотренникова, старшего прапорщика Александра Гончарова, старших сержантов Жаслана Мажитова и Алексея Маликова, рядовых Дмитрия Коновалова, Максима Ференца, Сергея Зверькова, Олега Казанцева и добровольцев Алексея Красноруженко и Ивана Горбузова, говорится в публикации.

Все перечисленные военнослужащие были жителями Волгоградской области, пишет сегодня V1.ru.

О гибели Виталия Мотренникова власти сообщали в июле 2022 года, о гибели Жаслана Мажитова – в феврале 2023 года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 351 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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