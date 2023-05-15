Военный из Волгоградской области погиб на Украине

15 мая 2023, 05:23

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Уроженец села Политотдельское Николаевского района Дмитрий Зуб погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 343 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 мая стало известно о гибели на Украине мобилизованного жителя Волгограда Сергея Винникова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 342 жителей Волгоградской области.

Администрация Политотдельского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области сообщило 13 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об открытии мемориальной доски в честь земляков, погибших в ходе спецоперации на Украине. Среди тех, в память о ком открыта доска - матрос Дмитрий Зуб.

Памятная доска была установлена на памятнике погибшим героям в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в селе Политотдельское. Отмечается, что Зуб погиб при исполнении воинского долга и посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 343 жителя Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 15 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1932 жителей юга России, в том числе 1066 жителей СКФО и 866 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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