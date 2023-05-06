Власти признали гибель на Украине 1850 военных с юга России

06 мая 2023, 11:04

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С начала военной операции на Украине погибли не менее 1012 военнослужащих из СКФО и 838 из ЮФО, следует из сообщений властей и силовых ведомств. Лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине бойцов остается Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 апреля силовиками и представителями власти была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции на Украине как минимум 1800 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших насчитывалось в Дагестане.

С начала спецоперации на Украине власти и силовики в регионах СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине как минимум 1850 жителей юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибли 1012 жителей СКФО. При этом наибольшее число погибших по-прежнему приходится на Дагестан – 454. На Украине погибли 170 бойцов из Северной Осетии, 142 жителя Ставропольского края, 102 бойца из Чечни, 89 военнослужащих из Кабардино-Балкарии, 34 – из Ингушетии, и 21 – из Карачаево-Черкесии.

Кроме того, подтверждена гибель в ходе военной операции 838 жителей ЮФО. Власти и силовики сообщили, что на Украине погибли 337 жителей Волгоградской области, 190 бойцов из Ростовской области, 134 военнослужащих из Краснодарского края, 129 – из Астраханской области, 27 бойцов из Адыгеи и 21 житель Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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