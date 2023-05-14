Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

14 мая 2023, 19:35

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный житель Волгограда Сергей Винников, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 342 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Николаевского района Анжелика Гребенникова сообщила о гибели Евгения Козловского в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 341 жителя Волгоградской области.

24-летний мобилизованный волгоградец Сергей Винников погиб на Украине, сообщили в военкомате. По словам дяди Винникова, молодой человек отправился в зону военной операции после того, как добровольно принял участие в мобилизации, пишет сегодня V1.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 342 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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