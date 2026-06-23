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07:53, 23 июня 2026

Жильцы нескольких многоэтажек в Волжском пожаловались на длительное отсутствие газа

Жители домов № 65, 71, 73 и 75 на улице Набережной в Волжском. Кадр из видео https://t.me/rusnews/86750

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители нескольких многоквартирных домов в Волжском пожаловались на отказ газовой службы возобновить подачу газа. По словам горожан, они больше недели назад устранили все нарушения, выявленные в ходе проверки, однако газоснабжение до сих пор не восстановлено.

В Волжском жители домов № 65, 71, 73 и 75 на улице Набережной пожаловались на необоснованное отключение газа. По их словам, подача газа не была возобновлена даже после устранения выявленных во время проверки нарушений.

Ролик с видеообращением жителей Волжского сегодня опубликовал телеграм-канал "RusNews".

"Говорят, что у нас неисправности. Все неисправности были удалены. Газ с 12 числа никто не включает", - сказал на видео один из местных жителей.

Он добавил, что в его доме живут инвалиды, пожилые люди и дети. "Предписание пришло через три дня после того, как отключили газ. Я думаю, что это незаконно", - добавил житель Волжского.

В доме № 73 на улице Набережной в ходе проверки были выявлены нарушения, жильцы с ними согласились, отметил другой местный житель. "Нарушения и все дефекты нами были устранены, проверяющая компания пришла все проверила, выписала акты об устранении дефектов, до сих пор наша квартира не подключена", - отметил он.

Газоснабжение дома № 71 на улице Набережная было прекращено 14 июня, те нарушения, которые обнаружили проверяющие, были устранены за один день, рассказала жительница дома. "Если к нам заблаговременно пришел бы сотрудник и обо всем рассказал, то никаких проблем бы не возникло", - отметила она.

"За один день все устранено и вот уже неделю мы пытаемся добиться, чтобы газовая служба получила информацию о том, что все устранено", - сказала жительница дома.

Еще одна местная жительница отметила, что во время проверки были осмотрены не все подъезды, но несмотря на это в ее квартиру подача газа была прекращена.

К публикации прикреплен скриншот сообщения ООО УК "Городское управление" в мессенджере, в котором компания пояснила, что Газпром отключил подачу газа, так как при проверке дымовых вентиляционных каналов были выявлены нарушения, что может привести к отравлениям.

На 07.50 мск 23 июня на сайтах администрации Волжского и администрации Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы жителей Волжского на необоснованное отключение газа.

"Кавказский узел" также писал, что жители Волгоградской области неоднократно жаловались на газовщиков. Так, еще в апреле 2017 года антимонопольная служба Волгоградской области вынесла решение о наложении штрафа в размере 325 тысяч рублей на ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" за прекращение поставок газа в город Котово.

В январе текущего года жители Котово пожаловались на отсутствие газа в морозы. В сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа, особенно острой была проблема у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами.

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Автор: "Кавказский узел"

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