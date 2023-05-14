Капитан из Волгоградской области погиб на Украине

14 мая 2023, 00:48

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Именем капитана Евгений Козловского, погибшего в ходе спецоперации на Украине, названа школа, сообщила глава Николаевского района Анжелика Гребенникова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 341 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно о гибели на Украине добровольца из Светлоярского района Алексея Моисеенко. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 340 жителя Волгоградской области.

Глава Николаевского района Волгоградской области Анжелика Гребенникова сообщила 12 мая в своем телеграм-канале об открытии в школе садового товарищества Вербенский мемориальной доски в честь военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, Героя Российской Федерации Евгения Козловского. Его именем также названа школа.

По словам Гребенниковой, в музее краеведения была открыта экспозиция, на которое представлены вещи капитана Козловского. Все указанные мероприятия посетили родители военного.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 341 жителя Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.00 мск 14 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1928 жителей юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 864 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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