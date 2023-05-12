Доброволец из Волгоградской области погиб на Украине

12 мая 2023, 10:06

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В военной операции на Украине погиб доброволец Алексей Моисеенко, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 340 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая администрация Волгоградской области сообщила о гибели Максима Аплеталина в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 339 жителей Волгоградской области.

Житель Светлоярского района Волгоградской области Алексей Моисеенко погиб в военной операции на Украине, сообщил 11 мая депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Моисеенко был добровольцем и погиб, эвакуируя раненых бойцов, говорится в публикации в телеграм-канале депутата.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 340 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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