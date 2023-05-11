Число убитых на Украине жителей юга России превысило 1900

11 мая 2023, 05:53

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Как минимум 1050 жителей Северного Кавказа и 856 уроженцев ЮФО погибли с начала боевых действий на Украине, следует из сообщений органов власти и силовых ведомств. Больше всего потерь понесли военные из Дагестана и Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", к 6 мая власти подтвердили гибель на Украине как минимум 1850 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших приходится на Дагестан и Волгоградскую область.

Только за год с начала боевых действий на Украине количество погибших там жителей СКФО превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе, подсчитал "Кавказский узел". Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

С начала военной операции на Украине власти и силовики в СКФО и ЮФО сообщили о гибели в ходе нее как минимум 1906 жителей юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным органов власти, к 11 мая на Украине погибли не менее 1050 жителей регионов СКФО. Лидером по числу погибших в округе остается Дагестан, известно по меньшей мере о 486 убитых уроженцах республики. Также на Украине погибли 170 выходцев из Северной Осетии, 142 жителя Ставропольского края, 102 бойца из Чечни, 90 военных из Кабардино-Балкарии, 34 – из Ингушетии, и 21 – из Карачаево-Черкесии.

В регионах ЮФО власти признали гибель по меньшей мере 856 человек. Среди них 339 жителей Волгоградской области, 201 уроженец Ростовской области, 139 военных с Кубани, 129 – из Астраханской области, 27 бойцов из Адыгеи и 21 житель Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями и силовыми ведомствами. Глава Дагестана Сергей Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Список показывает уровень потерь, которые власти решили признать, хотя неофициальные данные указывают на значительно большее число убитых.

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