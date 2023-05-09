09 мая 2023, 21:31
Офицер из Волгоградской области погиб на Украине
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Майор Максим Аплеталин погиб на Украине, сообщила администрация Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 339 жителей Волгоградской области.
"Кавказский узел" писал, что Владимир Мосиенко стал 338-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.
Родным Майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе военной операции на Украине, передана Звезда Героя, сообщила администрация Волгоградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Аплеталин окончил высшее военное командное училище в Новосибирске. Был командиром роты специального назначения батальона специального назначения. Последнее время он служил в Ставрополе. 27 ноября 2022 года Максим Аплеталин погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 35 лет, сообщило издание V1 5 мая.
Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 339 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1883 жителей юга России, в том числе 1029 жителей СКФО и 854 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"