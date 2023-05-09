Офицер из Волгоградской области погиб на Украине

09 мая 2023, 21:31

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Майор Максим Аплеталин погиб на Украине, сообщила администрация Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 339 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Мосиенко стал 338-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родным Майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе военной операции на Украине, передана Звезда Героя, сообщила администрация Волгоградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".