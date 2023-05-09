Максим Аплеталин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Старополтавского района, https://t.me/staropoltavskyraion/4398?single

09 мая 2023, 21:31

Офицер из Волгоградской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Майор Максим Аплеталин погиб на Украине, сообщила администрация Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 339 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Мосиенко стал 338-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родным Майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе военной операции на Украине, передана Звезда Героя, сообщила администрация Волгоградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аплеталин окончил высшее военное командное училище в Новосибирске. Был командиром роты специального назначения батальона специального назначения. Последнее время он служил в Ставрополе. 27 ноября 2022 года Максим Аплеталин погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 35 лет, сообщило издание V1 5 мая.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 339 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1883 жителей юга России, в том числе 1029 жителей СКФО и 854 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Военный из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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