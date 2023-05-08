Житель Волжского погиб на Украине

08 мая 2023, 05:42

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Владимир Мосиенко из Волжского погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 338 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая стало известно, что на Украине погибли старший сержант Николай Харитонов, ефрейторы Никита Поклонский и Камиль Курмакаев, рядовые Алексей Шамшин, Владимир Старостин и Юрий Ефремов. Таким образом официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 337 жителей Волгоградской области.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил в своем телеграм-канале 7 мая, что сегодня, 8 мая на Старом Волжском кладбище состоятся похороны местного жителя, бойца штурмового отряда "Бессмертный Сталинград" Владимира Мосиенко.

По данным депутата, Мосиенко вступил в отряд в январе 2023 года, однако в зоне проведения спецоперации находился с июля 2022 года. Он погиб от полученных в бою тяжелых ран.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 338 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1866 жителей юга России, в том числе 1017 жителей СКФО и 849 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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