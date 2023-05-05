Шесть жителей Волгоградской области погибли на Украине

05 мая 2023, 00:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант Николай Харитонов, ефрейторы Никита Поклонский и Камиль Курмакаев, рядовые Алексей Шамшин, Владимир Старостин и Юрий Ефремов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 337 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что на Украине погибли Александр Бычков и Сергей Горбиков из Котельниково. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 331 жителя Волгоградской области.

Старший сержант Николай Харитонов, ефрейторы Никита Поклонский и Камиль Курмакаев, рядовые Алексей Шамшин, Владимир Старостин и Юрий Ефремов погибли в ходе военной операции на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил 3 мая музей-панорама "Сталинградская битва" на своем сайте.

Мобилизованный Николай Харитонов родом из города Волжский. Ему было 45 лет, у Николая остались трое детей, сообщило 3 мая издание V1.

Был мобилизован и 25-летний Владимир Старостин, в зоне военной операции он служил фельдшером. Юрий Ефремов из города Волжский служил механиком-водителем орудия самоходно-артиллерийского дивизиона, говорится в публикации.

Камилю Курмакаеву было 38 лет, он служил в армии по контракту. На Украину он поехал в звании гвардии ефрейтора и в должности старшего стрелка батареи управления артиллерийской разведки. У Камиля остались жена и ребенок, говорится в публикации издания от 9 сентября 2022 года.

30-летний Алексей Шамшин отправился на военную операцию в рамках частичной мобилизации, до нее он работал сварщиком. У него остались жена и сын, сообщило ИА "Высота 102" 25 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 337 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.20 мск 5 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1846 жителей юга России, в том числе 1009 жителей СКФО и 837 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.