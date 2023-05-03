Двое жителей Волгоградской области погибли на Украине

03 мая 2023, 10:35

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Боец ЧВК "Вагнер" Александр Бычков и мобилизованный Сергей Горбиков погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 331-го ее участника из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что в ходе военной операции погиб командир батальона, майор Иван Молитвин из Нехаевского района. Он стал 329 жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В ходе спецоперации на Украине погибли боец ЧВК "Вагнер" Александр Бычков и мобилизованный рядовой Сергей Горбиков. Похороны прошли в Котельниково, сообщили в администрации Котельниковского района.

"Александра Бычкова похоронили 30 апреля, Сергея Горбикова 2 мая. Бычков принимал участие в СВО в составе ЧВК "Вагнер". Он скончался от полученных ранений 22 февраля 2022 года. Ему было 44 года. Сергей Горбиков при выполнении боевого задания получил тяжелые ранения, от которых погиб 20 апреля 2023 года", - цитирует представителя администрации информагентство "Высота 102".

По данным местных властей, Александр Бычков был сиротой. У погибшего 32-летнего Сергея Горбикова остался отец. Рядовому пришла повестка 22 сентября прошлого года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 331 жителя Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.