04 мая 2023, 19:39

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Рядовой Шамсутдин Муталимов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 453 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 3 мая власти, отчитываясь об открытии мемориальных досок погибшим на Украине, сообщили о гибели 15 уроженцев Дагестана. Общее число погибших в ходе военной операции жителей Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 452.

Рядовой Шамсутдин Муталимов погиб в ходе военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Табасаранского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 453 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.20 мск 4 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1840 жителей юга России, в том числе 1009 жителей СКФО и 831 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Краснодарского края погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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