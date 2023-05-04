Власти сообщили о гибели на Украине 15 жителей Дагестана

04 мая 2023, 00:56

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Альберт Гаджиметов, Рауль Дадашев, Рамазан Омаров, Мурад Магомедов, Магомед Гусейнов, Рустам Митаров, Али Амирчупанов, Арслан Ибрагимов, Мурад Исяев, Нариман Сулайманов, Арсен Абидов, Асхад Гаджиев, Руслан Кардашов, Сергей Омаров и Эльдар Садуев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 452 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Саидов из села Салта в Гунибском районе стал 437-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Дербентского района в своем Telegram- канале сообщила о гибели на Украине Альберта Гаджиметова, Рауля Дадашева, Рамазана Омарова. В школах где они учились, открыты мемориальные доски, говорится в сообщении от 3 мая.

Администрация Каспийска отчиталась 3 мая об увековечении памяти погибших в ходе военной операции на Украине. Среди них рядовой Мурад Магомедов, старший лейтенант Магомед Гусейнов, доброволец Рустам Митаров, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Каспийска.

В другом сообщении власти Каспийска сообщили об открытии мемориальных досок Али Амирчупанову и Арслану Ибрагимову. Амирчупанов преподавал детям и взрослым бокс, завоевал титул чемпиона первенства Москвы, призер чемпионата СНГ. Погиб 1 октября 2022 года, ему было 47 лет. Ибрагимов погиб 4 января, ему было 29 лет, указано в сообщении.

Администрация Кулинского района опубликовала видеоролик с именами погибших в ходе военной операции на Украине. Среди них Мурад Исяев из села Балхар, Нариман Сулайманов и Арсен Абидов из села Кая, Асхад Гаджиев из села Цовкра-1, Руслан Кардашов из села Унчукатль, Сергей Омаров из села Кули и уроженец села Цовкра-2 Эльдар Сайдуев.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 452 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 03.00 мск 30 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1837 жителей юга России, в том числе 1008 жителей СКФО и 829 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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