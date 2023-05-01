01 мая 2023, 07:09

Житель Гунибского района погиб на Украине

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Шамиль Саидов из села Салта в Гунибском районе погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 437 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что на Украине погиб Тулпар Мусалаев из Каспийска. Он стал, по меньшей мере, 436-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Салта в Гунибском районе Шамиль Саидов. Глава района Расул Гусейнов передал родным Саидова орден Мужества, которым он награжден посмертно, передало 30 апреля сетевое издание Гунибского района "Гуниб-Инфо".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 437 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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