Житель Астраханской области погиб в военной операции на Украине

13 мая 2023, 21:42

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Алексей Шимко погиб на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Кулагин стал 130-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

3 мая погиб рядовой морской пехоты Алексей Шимко, сегодня он был похоронен в селе Кондаковка, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем Telegram-канале.

Алексей Шимко родился в селе Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края. Окончил школу, получил специальность водителя. В армии служил в Виннице Украинской ССР. С 2001 года жил в селе Кондаковка Красноярского района. Работал на различных предприятиях Астраханской области. Алексей отправился на военную операцию добровольцем, служил в звании рядового в Каспийской флотилии. Ему был 51 год, говорится в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 131 жителя Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.20 мск 13 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1927 жителей юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 863 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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