Алексей Шимко. Скриншот из Telegram-канала Руслана Бисенова от 13.05.23, https://t.me/ruslan_bisenov/2394

13 мая 2023, 21:42

Житель Астраханской области погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Алексей Шимко погиб на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Кулагин стал 130-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

3 мая погиб рядовой морской пехоты Алексей Шимко, сегодня он был похоронен в селе Кондаковка, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем Telegram-канале. 

Алексей Шимко родился в селе Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края. Окончил школу, получил специальность водителя. В армии служил в Виннице Украинской ССР. С 2001 года жил в селе Кондаковка Красноярского района. Работал на различных предприятиях Астраханской области. Алексей отправился на военную операцию добровольцем, служил в звании рядового в Каспийской флотилии. Ему был 51 год, говорится в сообщении. 

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 131 жителя Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.20 мск 13 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1927 жителей юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 863 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Новочеркасска погиб в военной операции на Украине", "Два жителя Ростовской области убиты на Украине", "Стало известно о гибели на Украине 13 жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 мая 2023, 22:40

13 мая 2023, 20:55

13 мая 2023, 20:00

13 мая 2023, 19:15

13 мая 2023, 18:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи