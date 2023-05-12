Военный из Астраханской области убит на Украине

12 мая 2023, 16:37

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Сержант Михаил Кулагин погиб на Украине, сообщила администрация Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 130 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Аслбек Ситалиев и Вахит Утепбаев погибли на Украине, общее число жителей Астраханской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 129.

Сержант Михаил Кулагин погиб в ходе военной операции на Украине в апреле 2022 года. В школе, где он учился, открыта памятная доска. Он представлен к званию героя России, сообщила администрация Енотаевского района 5 мая в своем Telegram-канале. Как следует из фотографии, приложенной к публикации, Кулагину было 27 лет.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 130 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 16.20 мск 12 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1925 жителей юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 861 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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