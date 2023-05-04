Два жителя Астраханской области убиты на Украине

04 мая 2023, 14:45

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Аслбек Ситалиев и Вахит Утепбаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 129 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Артем Асанов стал 127-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Аслбек Ситалиев погиб в ходе военной операции на Украине. Он служил по контракту. Похороны состоялись 3 мая в Верхнем Баскунчаке, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Вахит Утепбаев погиб в ходе военной операции на Украине, ему было 27 лет. После обучения в Полдневской общеобразовательной школе проходил срочную службу в мотопехоте, а затем работал в различных регионах России. Принимал участие в военной операции на Украине, одна из его наград от ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении астраханской областной думы от 3 мая.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 129 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 14.40 мск 4 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1841 жителя юга России, в том числе 1008 жителей СКФО и 833 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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