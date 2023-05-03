Контрактник из Астраханской области убит на Украине

03 мая 2023, 15:57

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Военнослужащий Артем Асанов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель там не менее 127 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Амангельды Губашев стал 126-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Артема Асанова стало известно из отчета администрации Икрянинского района об открытии именной парты в школе села Озерное, где он учился. Артем окончил школу в 2001 году, в 2004 году был призван в армию, затем заключил контракт, служил в разведке. Погиб 7 сентября 2022 года в ходе военной операции на Украине. Артему было 36 лет, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 127 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 15.10 мск 3 мая апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1821 жителя юга России, в том числе 993 жителей СКФО и 828 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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