Три уроженца Северной Осетии убиты на Украине

03 мая 2023, 07:07

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В военной операции на Украине погибли Урузмаг Кабулов и двоюродные братья Давид и Сослан Засеевы, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 170 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб Рахим Гехов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 167 жителей Северной Осетии.

О гибели в военной операции на Украине трех земляков сообщил 2 мая глава Пригородного района Алан Гаглоев.

"Сегодня наш район переживает очень тяжёлый день. В Октябрьском хоронят Урузмага Кабулова и в Ногире двух двоюродных братьев Давида и Сослана Засеевых, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на Украине.

От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким наших ребят", - написал чиновник в своем телеграм-канале. Репост его сообщения сделала администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 170 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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