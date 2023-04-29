29 апреля 2023, 13:35

Житель Моздокского района убит в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Рахим Гехов, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 167 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля глава Пригородного района сообщил о гибели Давида Есенова в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 166 жителей Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб житель Моздокского района Рахим Гехов, 1987 года рождения, сообщила поздно вечером 28 апреля районная администрация в своем телеграм-канале.

Подробности биографии и гибели Гехова в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 167 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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