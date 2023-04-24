24 апреля 2023, 11:23

Военный из Северной Осетии погиб на Украине

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Житель Пригородного района Давид Есенов погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 166 военнослужащих из Северной Осетии.

Как сообщал «Кавказский узел», 22 апреля стало известно, что на Украине погиб Вадим Хохлов из станицы Павлодольской. Он стал, по меньшей мере 165-м жителем, Северной Осетии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Пригородного района Давид Есенов, сообщил 23 апреля в своем Telegram-канале глава района Алан Гаглоев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 166 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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