22 апреля 2023, 13:39

Житель Моздокского района погиб в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Вадим Хохлов из станицы Павлодольской, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 165 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", житель села Кадгарон Бесик Туаев погиб в военной операции на Украине, сообщила 18 апреля администрация Ардонского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 164 жителей Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб житель Моздокского района Вадим Хохлов 1985 года рождения, сообщила сегодня районная администрация в своем телеграм-канале.

Хохлов погиб "при выполнении боевых задач", его похороны состоятся 23 апреля в станице Павлодольской, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 165 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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