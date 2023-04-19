Житель Северной Осетии погиб в военной операции

19 апреля 2023, 16:33

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Бесик Туаев погиб на Украине, сообщила администрация Ардонского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 164 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Моздокского района Артур Музашвили стал 163-м жителем Северной Осетии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Житель села Кадгарон Бесик Туаев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила 18 апреля администрация Ардонского района. Ему было 42 года, у погибшего осталась маленькая дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 164 жителей Северной Осетии. Всего власти и силовики на 16.20 мск 19 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1752 жителей юга России, в том числе 969 жителей СКФО и 783 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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