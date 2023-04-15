15 апреля 2023, 14:35

Житель Северной Осетии погиб на Украине

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Артур Музашвили погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 163 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля администрация Моздокского района сообщила о гибели Андрея Тукова в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 162 жителей Северной Осетии.

Житель Моздокского района Артур Музашвили 1996 года рождения погиб "при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", сообщила районная администрация в своем телеграм-канале. Других подробностей службы и гибели Музашвили администрация муниципалитета не привела.

Погибший Артур Музашвили - житель села Виноградное. У него осталось двое детей, сообщило в своем телеграм-канале издание KрыльяTV.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 163 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине", "Житель Дагестана погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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