Житель Северной Осетии погиб на Украине

15 апреля 2023, 14:35

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Артур Музашвили погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 163 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля администрация Моздокского района сообщила о гибели Андрея Тукова в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 162 жителей Северной Осетии.

Житель Моздокского района Артур Музашвили 1996 года рождения погиб "при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", сообщила районная администрация в своем телеграм-канале. Других подробностей службы и гибели Музашвили администрация муниципалитета не привела.

Погибший Артур Музашвили - житель села Виноградное. У него осталось двое детей, сообщило в своем телеграм-канале издание KрыльяTV.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 163 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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