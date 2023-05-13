13 мая 2023, 17:32

Житель Новочеркасска погиб в военной операции на Украине

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В военной операции погиб доброволец Максим Сонин, сообщило управление образования Новочеркасска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 205 жителей Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая администрация Родионово-Несветайского района сообщила, что Владимир Киндрик и Виталий Бойко погибли на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 204 жителей Ростовской области.

В новочеркасской школе № 14 открыли «Парту героя» в честь выпускника Максима Сонина, который погиб 18 января в военной операции на территории Луганской Народной республики, сообщило 12 мая управление образования Новочеркасска.

Максим Сонин родился в 1997 году в Новочеркасске, он добровольцем отправился в зону военной операции, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 205 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Военный из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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