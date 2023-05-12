12 мая 2023, 00:10

Два жителя Ростовской области убиты на Украине

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Владимир Киндрик и Виталий Бойко погибли на Украине, сообщила администрация Родионово-Несветайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 204 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что сержант Иван Демичев стал 202-м жителем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В Алексеево-Тузловской школе открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе военной операции на Украине Владимира Киндрика, а в Родионово-Несветайской школе отряду юнармейцев присвоили имя офицера Виталия Бойко, сообщила 11 мая администрация Родионово-Несветайского района в своем Telegram-канале.

Виталий Бойко руководил артиллерийской батареей, служил в звании капитана, сообщила 11 мая телекомпания "Дон-ТР".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 204 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.10 мск 12 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1923 жителей юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 859 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 19 жителей Дагестана", "Чеченский боец извинился перед Кадыровым за сдачу в плен", "Семь жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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