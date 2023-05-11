11 мая 2023, 10:19
Уроженец Ростовской области погиб на Украине
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Сержант Иван Дёмичев погиб в ходе спецоперации. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 202 жителей Ростовской области.
"Кавказский узел" писал, что 10 мая стало известно о гибели в военной операции на Украине Дмитрия Гордеева и Руслана Минибаева. Вместе с ними общее число жителей Ростовской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 201.
На Украине в ходе спецоперации погиб Иван Дёмичев 1986 года рождения, уроженец поселка Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области. Он воевал в Сирии в 2020 году, а 24 февраля 2022 года стал участником спецоперации на Украине. Сержант погиб 8 апреля, он похоронен на Крестовоздвиженском кладбище в Ставрополе. Посмертно награжден Орденом Мужества. У Дёмичева остались жена и трое детей, говорится в сообщении, опубликованном на странице школы (СОШ №11) Белокалитвинского района в соцсети "Вконтакте".
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 202 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 10.10 мск 11 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1908 жителей юга России, в том числе 1051 жителя СКФО и 857 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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