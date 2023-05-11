Уроженец Ростовской области погиб на Украине

11 мая 2023, 10:19

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Сержант Иван Дёмичев погиб в ходе спецоперации. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 202 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 10 мая стало известно о гибели в военной операции на Украине Дмитрия Гордеева и Руслана Минибаева. Вместе с ними общее число жителей Ростовской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 201.

На Украине в ходе спецоперации погиб Иван Дёмичев 1986 года рождения, уроженец поселка Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области. Он воевал в Сирии в 2020 году, а 24 февраля 2022 года стал участником спецоперации на Украине. Сержант погиб 8 апреля, он похоронен на Крестовоздвиженском кладбище в Ставрополе. Посмертно награжден Орденом Мужества. У Дёмичева остались жена и трое детей, говорится в сообщении, опубликованном на странице школы (СОШ №11) Белокалитвинского района в соцсети "Вконтакте".