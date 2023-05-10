Два жителя Ростовской области погибли на Украине

10 мая 2023, 18:24

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Дмитрий Гордеев и Руслан Минибаев погибли на Украине, сообщила администрация Неклиновского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 201 жителя Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 9 мая стало известно о гибели в военной операции на Украине Дмитрия Пучкова, Станислава Клемешева и Романа Солюкова, общее число погибших жителей Ростовской области, о гибели которых сообщали власти, достигло 199.

Власти Неклиновского района сообщили об увековечивании памяти погибших на Украине земляков. 9 мая в Telegram-канале районной администрации опубликовано сообщение об открытии мемориальной доски погибшему на Украине Дмитрию Гордееву. Сегодня районные власти проинформировали об открытии парты героя в память о старшем лейтенанте Руслане Минибаеве.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 201 жителя Ростовской области. Всего власти и силовики на 18.20 мск 10 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1887 жителей юга России, в том числе 1031 жителя СКФО и 856 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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