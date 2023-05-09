Баннер в память о погибших. Скриншот фото со страницы школы №14 Каменска-Шахтинского в соцсети "ВКонтакте" от 07.05.23, https://vk.com/wall-211392514_277

09 мая 2023, 16:00

Три жителя Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дмитрий Пучков, Станислав Клемешев и Роман Солюков погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 199 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Иринархов, Павел Лобанов, Александр Воронов, Владимир Осташкин, Сергей Локтев и Николай Богданов погибли на Украине, общее число жителей Ростовской области, о гибели которых на Украине сообщили власти, достигло 196.

В Ростове-на-Дону открыта мемориальная доска Дмитрию Пучкову, погибшему в ходе военной операции на Украине, сообщил глава Железнодорожного района Андрей Косенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дмитрий Пучков окончил гимназию в Ростове-на-Дону, в 2017 был призван на срочную службу, а в сентябре 2022 года - мобилизован. Ему было 24 года, говорится в сообщении.

На школе № 14 Каменск-Шахтинского открыт баннер с именами погибших и ходе военной операции на Украине. Среди них - 21-летний Станислав Клемешев и 24-летний Роман Солюков, указано на странице школы в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 190 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 16.00 мск 9 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1882 жителей юга России, в том числе 1029 жителей СКФО и 853 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Астраханской области убиты на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Адвокаты сочли прецедентом приговор полковнику Котовичу за фейки об армии".

Автор: "Кавказский узел"

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