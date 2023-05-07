Власти сообщили о гибели шести военных из Ростовской области на Украине

07 мая 2023, 00:54

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Александр Иринархов, Павел Лобанов, Александр Воронов, Владимир Осташкин, Сергей Локтев и Николай Богданов погибли на Украине, сообщили власти Аксайского и Усть-Донецкого районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 196 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Литвиненко стал 190-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Александр Иринархов, гвардии сержант Павел Лобанов, ефрейторы Александр Воронов и Владимир Осташкин, рядовой Сергей Локтев погибли в ходе военной операции, их родным переданы ордена Мужества, сообщила администрация Аксайского района 4 мая в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибших в сообщении не указаны.

Администрация Усть-Донецкого района в своем Telegram-канале сообщила о гибели в военной операции на Украине Николая Богданова, посмертно он награжден орденом Мужества, говорится в сообщении от 5 мая.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 196 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.10 мск 7 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1861 жителей юга России, в том числе 1017 жителей СКФО и 844 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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