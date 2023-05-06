Уроженец Ростовской области погиб на Украине

06 мая 2023, 05:23

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Евгений Литвиненко из Октябрьского района Ростовской области погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 190 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Максим Иванеев, Андрей Курносов, Владимир Коновалов, Александр Димков, Иван Кожанов, Александр Щегольков, Виталий Загородский, Руслан Нестеренко, Сергей Кузнецов, Станислав Зазимко и Владислав Горобцов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 189 жителей Ростовской области.

Власти Октябрьского района Ростовской области сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине Евгения Литвиненко. В сообщении в телеграм-канале районной администрации сообщается, что глава администрации Людмила Овчиева посетила в преддверии Дня Победы семью Литвиненко.

Районные власти сообщили, что Литвиненко был участников специальной военной операции "с первых дней" и посмертно награжден орденом Мужества. Подробностей о том, где и когда он погиб, нет.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 190 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 05.00 мск 6 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1848 жителей юга России, в том числе 1010 жителей СКФО и 838 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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