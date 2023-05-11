Стало известно о гибели на Украине 13 жителей Дагестана

11 мая 2023, 18:50

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Квацилав Алитулаев, Абумуслим Рамазанов, Зияутдин Гисинов, Закир Шахбанов, Муса Мусаев, Вазиф Гаджиев, Надим Гусейханов, Бабек Ибрагимов, Юнус Селимов, Мухтасар Муртазаев, Сергей Зейфуллаев, Заур Магомедов и Рамис Ханов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 500 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Газимагомед Магомедов стал 487-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Квацилав Алитулаев погиб на Украине, на военную операцию он отправился в рамках частичной мобилизации, сообщила 9 мая администрация Цунтинского района в своем Telegram-канале.

Абумуслим Рамазанов и Зияутдин Гисинов погибли в ходе военной операции на Украине, следует сообщения администрации Дагогней. Имена Рамазанова и Гисинова приведены на "Стене памяти", которая открыта в детском саду "Родничок", указано в видео, приложенном к сообщению от 9 мая.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов опубликовал 9 мая в своем Telegram-канале видео с кратким рассказом о погибших в ходе военной операции на Украине уроженцах района.

Сержант Закир Шахбанов - уроженец села Пилиг, ему было 26 лет, Муса Мусаев родом из села Дюбек, ему было 50 лет. Сержант Вазиф Гаджиев родом из села Татиль, ему было 33 года. Надим Гусейханов - уроженец села Тураг, служил водителем электриком в звании рядового. Бабеку Ибрагимову было 43 года, он служил старшим мастером ремонтной мастерской артиллерийского вооружения в звании ефрейтора. Уроженцу села Ляха Юнусу Селимову было 39 лет, он служил в ЧВК "Вагнер". Уроженец села Джули Мухтасар Муртазаев служил в звании рядового, ему было 39 лет. Сергей Зейфуллаев родом из села Ерси служил в ЧВК "Вагнер". Заур Магомедов, уроженец села Куркак, служил в звании младшего сержанта. Рамис Ханов родом из села Гурик. Ему было 44 года, служил в звании капитана, следует из видео.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 500 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.40 мск 11 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1921 жителя юга России, в том числе 1064 жителей СКФО и 857 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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