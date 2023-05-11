Военный из Цунтинского района погиб на Украине

11 мая 2023, 13:46

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Газимагомед Магомедов из села Балакури погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 487 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая власти сообщили о гибели на Украине 19 жителей Дагестана. На эту было официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 486 бойцов из республики.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Газимагомед Магомедов из села Балакури Цунтинского района, он награжден орденом Мужества посмертно, передало 7 мая РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации Бежтинского участка.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 487 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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