Власти сообщили о гибели на Украине 19 жителей Дагестана

10 мая 2023, 23:59

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Казбек Азизов, Шамиль Касумов, Магомед Рашидов, Расим Багомедов, Абдулла Айсациев, Магомед-Габиб Магомедов, Марат Шапиев, Расул Аммаев, Ислам Алиев, Тагир Рабаданов, Мухаммад Меджидов, Абдулла Закарияев, Али Курбанов, Анатолий Босулаев, Магомед Гасанов, Кадир Гасраталиев, Абдула Абдурахманов, Галбиц Галбицов, Бийболат Сулахбеков погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 486 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что власти Буйнакского района сообщили о гибели на Украине Расула Дагирова и Рустама Меджидова. Общее число уроженцев Дагестана, гибель которых подтверждена официально, достигло 467.

Казбек Азизов, Шамиль Касумов, Магомед Рашидов, Расим Багомедов, Абдулла Айсациев, Магомед-Габиб Магомедов, Марат Шапиев, Расул Аммаев, Ислам Алиев, Тагир Рабаданов, Мухаммад Меджидов, Абдулла Закарияев, Али Курбанов, Анатолий Босулаев, Магомед Гасанов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Дахадаевского района на своем сайте, отчитавшись об установке мемориальных досок.

Кадир Гасраталиев погиб на Украине, сообщила мэрия Дагестанских Огней, отчитываясь об открытии мемориальной доски 6 мая. Кадиру было 39 лет, он служил в звании рядового, погиб 16 июня 2022 года, следует из информации на мемориальной доске.

Власти Кумторкалинского района сообщили о гибели на Украине Абдулы Абдурахманова, подробности о нем в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 мая не указаны.

Власти Хасавюртовского района сообщили об открытии мемориальных досок погибшим в ходе военной операции землякам. Галбицу Галбицову мемориальная доска открыта в селении Сулевкент, в селении Байрамаул - Бийболату Сулахбекову, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 7 мая.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 486 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.40 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1906 жителей юга России, в том числе 1050 жителей СКФО и 856 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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