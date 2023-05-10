Два жителя Буйнакского района погибли на Украине

10 мая 2023, 06:51

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Жители села Халимбекаул Расул Дагиров и Рустам Меджидов погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 467 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Габибов из села Касумкент погиб на Украине, сообщили власти Сулейман-Стальского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 465 жителей Дагестана.

9 мая в селении Халимбекаул состоялось открытие мемориальной доски жителям села, погибшим "при исполнении служебных обязанностей" в военной операции на Украине, сообщила в тот же день администрация Буйнакского района.

"Здесь собрались родные и близкие героев, работники администраций Буйнакского района и Халимбекаула, работники Дома культуры а также учащиеся школы", - говорится в публикации на сайте муниципалитета.

Помимо пяти жителей села, о чьей гибели на Украине власти сообщали ранее, в публикации указаны имена Расула Дагирова и Рустама Меджидова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 467 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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