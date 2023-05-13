Карабахские власти назвали критически низким уровень Сарсангского водохранилища

13 мая 2023, 18:30

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Уровень воды в Сарсангском водохранилище снизился до критического на фоне прекращения подачи электричества в Нагорный Карабах и повышенной нагрузки на местные ГЭС, заявили представители властей. Они призвали международное сообщество повлиять на Азербайджан, чтобы возобновить подачу электроэнергии из Армении.

Как писал "Кавказский узел", из-за энергетического кризиса, к которому привела блокада Лачинского коридора, энергетики вынуждены спускать воду из Сарсангского водохранилища для выработки электричества, сообщил 8 мая МИД Нагорного Карабаха. Сарсангское водохранилище является самым крупным и жизненно важным источником пресной воды в Нагорном Карабахе, и его обмеление приведет к экологической катастрофе в регионе, заявило ведомство.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. На фоне блокировки коридора в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа жителям, а из-за проблемы с газоснабжением возросла нагрузка на электросети, и часто прекращается также подача электричества. 21 апреля в регионе возобновились веерные отключения электричества.

Ситуация в Нагорном Карабахе близка к энергетической, экономической и экологической катастрофе из-за понижения уровня воды в Сарсангском водохранилище, поскольку объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем потребление, заявил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"С 12 декабря Азербайджан в общей сложности 86 дней подряд полностью или частично прерывал подачу газа из Армении в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), а электроснабжение полностью нарушено уже более 120 дня подряд. […] За 4 месяца уровень воды в Сарсангском водохранилище понизился на 35 метров, что уже приводит к серьезной энергетической, экономической и экологической катастрофе", - говорится в заявлении инфоштаба, направленном в ответ на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Поскольку до перебоев с подачей электроэнергии внутреннее производство электричество удовлетворяло почти 30% потребности, то с 9 января правительству пришлось принять ряд дополнительных мер, включая прекращение деятельности всех основных экономических предприятий и хозяйствующих субъектов. "По предварительным оценкам, до 11 тысяч человек потеряли свою реальную работу и доход", - заявил инфоштаб.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян на своей странице в Facebook* опубликовал заявление, в котором призвал международное сообщество принять меры в отношении Азербайджана.

"С 9 января Азербайджан полностью срывает подачу электроэнергии из Армении в Арцах по единственной высоковольтной линии электропередачи, осуществляя энергетический, экономический, гуманитарный и экологический террор, создавая трудности и причиняя дополнительные страдания народу Арцаха… Республика Арцах вынуждена использовать только внутреннюю инфраструктуру производства электроэнергии, состоящую из шести гидроэлектростанций, из которых только на Сарсангскую ГЭС приходится около 70% общей мощности", - написал Нерсисян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Для обеспечения производства минимального объема электроэнергии с 9 января из Сарсангского водохранилища, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, было спущено воды почти в три раза больше, тогда как приток воды был почти в два раза меньше из-за засушливой погоды, отметил госминистр.

"Сейчас водные ресурсы Сарсанга достигли критического предела – почти 88 млн кубометров (примерно 15% общего объема), приблизившись к мертвому (неиспользуемому) объему - около 70 млн кубометров. Эта ситуация не только ставит под угрозу перспективу электроснабжения населения Арцаха и увеличивает страдания людей, но и привела уже к большому негативному воздействию на окружающую среду, в том числе к высыханию родников, ухудшению микроклимата, гибели некоторых видов растений и животных. Если ситуацию немедленно не урегулировать и не восстановить нормальное электроснабжение Арцаха, то это в кратчайшие сроки неизбежно приведет к резкому обострению вышеупомянутых энергетических, экономических, гуманитарных и экологических проблем и, в конечном счете, к гуманитарной катастрофе", - заявил он.

Руководитель комитета охраны природы Нагорного Карабаха Ваграм Айрапетян рассказал, что 12 мая был проведен мониторинг Сарсангского водохранилища, и выяснилось, что уровень воды "понизился до критического состояния". "Экосистема полностью нарушена и микроклимат. Если вода в водохранилище и микроклимат не будут восстановлены, то помимо энергетической и экономической катастрофы, мы получим катастрофу в сфере экологии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эколога, в ходе мониторинга не были обнаружены несколько видов рыб и растений, и найдены засохшие реки и родники. "Уже есть потери 12 видов рыб, мы не обнаружили ряд видов растений, а это говорит о том, что экологическая катастрофа уже формируется", - сказал Айрапетян.

По его словам, чтобы спасти ситуацию, необходимы условия для восстановления экосистемы и микроклимата. "Необходимо, чтобы Сарсангское водохранилище наполнилось водой", - пояснил глава комитета.

Сарсангская ГЭС - единственная в Нагорном Карабахе, которая дает "полноценную электроэнергию", заметил начальник ГЭС Григорий Григорян. "С 9 января республика вынуждена была перейти на использование внутренних ресурсов, чтобы обеспечить население электроэнергией. За четыре месяца уровень воды понизился более чем на 35 метров. В то же время, из-за природных климатических условий - засушливая зима и весна - воды в хранилище поступило меньше, чем в довоенные годы", - отметил начальник ГЭС.

Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян 6 мая обратился к международному сообществу с призывом «не игнорировать ситуацию и воздействовать на Азербайджан».

"Оказавшись перед надвигающейся угрозой истощения водных ресурсов Сарсанга и внутренних возможностей энергопроизводства Арцаха и гуманитарной катастрофы, мы вновь призываем международное сообщество, соответствующие международные структуры, правительства стран и всех лиц, действительно озабоченных правами и безопасностью народа Арцаха, не игнорировать эту бедственную энергетическую, гуманитарную, экологическую и экономическую ситуацию и предпринять немедленные шаги, чтобы заставить Азербайджан отказаться от такого […] поведения по отношению как к людям, так и к окружающей среде", - написал Бегларян в своем телеграм-канале.

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