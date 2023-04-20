Власти предупредили о веерных отключениях после аварии в Нагорном Карабахе

20 апреля 2023, 21:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Веерные отключения электричества в Нагорном Карабахе будут возобновлены с 21 апреля, а сегодняшний рабочий день перенесен на 22 апреля из-за ремонта на электросетях и длительного отключения света, сообщили власти. Степанакертцы назвали частые перебои со светом гораздо меньшей проблемой, чем блокада Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор оставался заблокированным 130-е сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 15 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 317 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов. 19 апреля в медцентры Армении из Степанакерта по Лачинскому коридору были вывезены еще 11 пациентов.

О том, что сегодня на всей территории Нагорного Карабаха с 10 до 17 мск не будет электричества из-за проведения аварийно-восстановительных работ ЗАО "Арцахэнерго" сообщило 18 апреля через местные СМИ и при помощи СМС-рассылки на номера абонентов "Карабах-Телеком". В связи с этим рабочий день по решению президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна был перенесен с 20 на 22 апреля.

Плановое отключение электроэнергии было связано с необходимостью ликвидации аварий, вызванных сильным ветром на высоковольтной линии "Сарсанг-Степанакерт". Аварии удалось ликвидировать, веерные отключения электричества будут возобновлены с 21 апреля, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании "Арцахэнерго".

В Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха напомнили, что после блокировки Лачинского коридора, Азербайджан "регулярно прерывает подачу газа в республику" и с 9 января полностью отключил подачу электричества. "Учитывая, что объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем потребление, а водные ресурсы Сарсангского водохранилища постепенно сокращаются, с 10 января республика перешла на веерные отключения электроэнергии. В отопительный сезон, электричество отключалось три раза по два часа в течение дня, а сейчас, с потеплением погоды, электричество отключается три раза по часу в течение дня", - отметили в штабе.

Медучреждения Нагорного Карабаха обеспечены генераторами, но работают в экономном режиме из-за дефицита топлива. В отделении неонатологии и реанимации детского медобъединения "Аревик" находятся четверо детей, а в реанимации Республиканского медцентра в реанимационном отделении - шесть пациентов, два из них - в крайне тяжелом состоянии.

Отсутствие газа приносит больше бытовых проблем, чем временное отключение электричества, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Арарат Саакян.

По его словам, жители были предупреждены, что электричество отключат, потому, не нервничали. "Как и обещали, в 17.00 часов дали электричество, потому, все прошло спокойно, мы отнеслись с пониманием. Но вот отсутствие газа, это не только неудобства в доме, так как у многих наличие теплой воды на кухне и в ванной, было связано с газом. Отапливали жилье газом, и готовили еду на газовой плите. А теперь без газа трудно в быту. Не говоря о том, что автомобили у большинства заправлялись газом", - рассказал он.

Шагик Погосян заметила, что "за время блокады, мы научились преодолевать бытовые проблемы". "Очень хорошо, что нас предупредили за два дня об отключении. Подготовились - печки с дровами, термосы для горячей воды. Так как отключение было с 10 часов утра, я встала пораньше, приготовила еду, воду нагрела для умывания. Так как день был объявлен выходным, забот с детьми не было – не надо было их собирать в школу. И в течение дня у нас особых проблем не было. Воду не отключали, сотовая связь и мобильный интернет действовал, хоть и не очень качественная, но день держать связь с близкими было возможно", - поделилась Погосян.

Карен Бабаян опасался, что подачу электричества могут не возобновить. "Если электричество выключат так же как и газ, тогда людям будет уже очень трудно. У меня были опасения, что электричество могли и не дать. Но рад, что ошибся, и население получила электричество. Надеюсь в скором времени на возобновление подачи газа и разблокировку дороги", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". .

Нина Бабаян отметила, что главная проблема, которая ее волнует в связи с блокадой - невозможность увидеться с дочерью, которая учится в Ереване. "Я не имею возможности поехать к ней или просто послать гостинец", - посетовала женщина.

Жители были готовы к отключению электричества, подтвердила Анаит Петросян. "В целом блокада нас научила с пониманием относиться к ситуации. В целом пережить этот день было не сильно проблемно. Погода была теплой, поэтому проблем с отоплением жилья не было. Дети не ходили в школу, и весь день играли во дворе. Мобильный интернет работал, вода в домах была. У соседей печь с дровами, поэтому, мы ходили к ним, если надо было срочно что-то подогреть или приготовить", - рассказала жительница Степанакерта.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС. Жителям Степанакерта приходится стоять в очередях за фруктами, сообщил 18 апреля живущий там блогер Давид Симонян.

На дефицит овощей и фруктов пожаловались 18 апреля и другие жители Степанакерта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.