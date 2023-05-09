Нагорный Карабах предупредил о рисках экологической катастрофы из-за блокады

09 мая 2023, 08:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за энергетического кризиса, к которому привела блокада Нагорного Карабаха, энергетики вынуждены спускать воду из Сарсангского водохранилища для выработки электричества. Продолжение блокады может привести к нехватке пресной воды во всем регионе, заявил МИД Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили акцию в Лачинском коридоре, из-за чего он оставался заблокированным. 28 апреля трассу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана. Несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным, заявили 30 апреля власти Нагорного Карабаха. 2 мая карабахские активисты установили палатку в Лачинском коридоре с требованием убрать азербайджанский КПП. 7 мая активисты призвали карабахцев присоединиться к масштабному митингу, запланированному 9 мая в Степанакерте, во время которого они планируют обратиться к мировому сообществу с заявлением, что блокада нарушает права жителей Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе продолжаются периодические отключение электричества, а подача газа уже отсутствует два месяца. Гидроэлектростанция на Сарсангском водохранилище оказалась единственной способом смягчить энергетический кризис, заявило министерство иностранных дел (МИД) Нагорного Карабаха.

"Из водохранилища было выпущено беспрецедентное количество воды для выработки необходимой для населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) электроэнергии в холодный зимний период", – привело 8 мая ИА "Арцах Пресс" сообщение министерства.

Власти Нагорного Карабаха ранее неоднократно обращали внимание международного сообщества, что проблемы с поставками газа и электричества в Нагорный Карабах приведут к катастрофическим последствиям, в частности, для Сарсангского водохранилища, которое является самым крупным и жизненно важным источником пресной воды в Нагорном Карабахе, сказано в сообщении.

"Обмеление Сарсангского водохранилища будет иметь серьезные экологические последствия для всей экосистемы региона, а также лишит население как Арцаха, так и некоторых районов Азербайджана водных ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности", – заявил МИД Нагорного Карабаха.

Министерство также заявило, что Азербайджан препятствует устранению аварии на участке Агавно-Бердзор единственной высоковольтной линии, идущей в Нагорного Карабаха из Армении.

Ведомство заявило о необходимости соблюдать Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также призвал международное сообщество отреагировать на нарушение прав жителей Нагорного Карабаха.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.